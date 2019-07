Muze Misse vertoont WK-finale op scherm

Bestuur­ster Stint enorm opgelucht en geëmotio­neerd

11:18 OSS - De bestuurster van de Stint reageerde enorm opgelucht en geëmotioneerd toen ze hoorde dat haar niets wordt verweten. ,,Het was een ontroerend moment”, zegt haar raadsman Menno Buntsma uit Breda over dat gesprek, waarbij ook hij aanwezig was. ,,Je moet je voorstellen, ze wilde coûte que coûte die kindjes redden en is op dat wagentje blijven staan. Je kunt er ook afspringen. Maar ze is tot het allerlaatste moment bij ze gebleven. Dat ze nu weet dat haar niets verweten wordt, dat helpt enorm bij de verwerking.”