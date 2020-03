Muzelinck en Golfbad Oss sluiten per direct hun deuren: ‘We willen risico op besmettingen niet lopen’

Bij het Osse Golfbad was het de laatste maanden vaak extreem druk met bezoekers. Het zwembad profiteerde het regenachtige weer en de tijdelijke sluiting van het Bossche zwembad in Sportiom. ,,Het is zeker in de weekeinden en in vakanties erg druk. Nu theaters en concertzalen dichtgaan kunnen wij niet achterblijven. We gaan helemaal dicht voor onbepaalde tijd”, aldus Jongsma.