Muziek en theater tijdens Bostival in Hoessenbosch

Wie afgelopen zondagmiddag een stap zette in het Hoessenbosch stuitte daar op een gezellig tafereel. Het bos, aangekleed met kleurrijke slingers en lichtbollen veranderde voor zeven uur lang in een muzikaal, kunstzinnig festival met jazzmuziek, theater en verschillende proeverijen. ,,Dit is het vierde jaar dat we een festival organiseren in het Hoessenbosch, vorig jaar stond in het teken van femme fatale, dit jaar Bostival. Een festival voor jong en oud waar genieten in de natuur voorop staat”, vertelt organisator Peter van Kreij (61).