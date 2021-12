Muziek maken, bloemen plukken, eventjes wandelen: Pius X school Oss wil Beleeftuin delen met de hele wijk

Kinderen Den Dijk planten beleeftuin Odiliapeel vol

ODILIAPEEL - Een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en genieten van bloemen, planten en een moestuin. Dat is de insteek van de zogeheten ‘beleeftuin’ die in Odiliapeel is aangelegd. Woensdag stopte groep 6/7 van kindcentrum Den Dijk de eerste plantjes in de grond.

13 maart