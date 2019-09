Muziektheatervoorstelling Duivels Dilemma: 'Wij zijn niet van het plat vermaak’

UDEN / VOLKEL - Het Volkelse Karakter wilde meer dan alleen zingen. Voor de tweede keer gooien ze het over een andere boeg: in het Halloweenweekend staan ze met hun muziektheatervoorstelling Duivels Dilemma op het podium.

Het klinkt wat ongewoon: een koor dat toneelspeelt. ,,Maar hier zie je geen koor meer terug. Dit zijn zangers die een uitvoering doen”, vertelt projectleidster Nicole van Hooy. Al snel na de oprichting gaat Karakter op zoek naar een nieuwe stap. ,,We hebben altijd uitdagingen gezocht en zo besloten we dat we zelfstandig grote producties wilden doen”, vervolgt oprichter en dirigent Lex Wiersma.

Dat die uitdaging een muziektheatervoorstelling werd, is volgens Wiersma geen toeval: ,,Het theaterelement van muziek, een verhaal vertellen, zit er bij ons allemaal in.” De naam Karakter slaat daar dan ook op terug. ,,Je moet een bepaald personage kunnen neerzetten om bij ons je plaats te hebben”, vervolgt hij.

Halloweenweekend

In het het Halloweenweekend op 1 en 2 november staat de tweede productie van Karakter - in samenwerking met onder andere het Gemertse koor Koskoier en Balletschool Chantal van de Water - op het programma in Theater Markant in Uden. ,,We agenderen niet voor niks in dat weekend. Halloween is de uiterlijkheid. Wij hebben naar het verhaal erachter gezocht”, vertelt regisseuse Gerda Klievink.

En dat moest het zijn van de regisseuse: een echt verhaal. ,,Wij zijn niet van het plat vermaak”. Dus werd het een voorstelling in de sfeer van Halloween, maar met een goed doordacht - en zelfgeschreven - verhaal. ,,We laten zien dat niet alles te koop is en dat de dood bij het leven hoort”, aldus Klievink.

Eén doorlopend muziekstuk

Minstens zo belangrijk als het verhaal, is de muziek. ,,Eigenlijk is de voorstelling één doorlopend muziekstuk waarin ook gepraat en gedanst wordt.” Maar anders dan bij een musical wisselen de gesproken stukken en liedjes elkaar niet af. ,,Het ene stuk muziek gaat over in de andere. Die muziek wordt dan opeens groter of kleiner”, legt Van Hooy uit.