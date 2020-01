Muzikale kroegentocht vol tributebands: ‘Je weet wat je krijgt’

Enexis legt aanleg glasvezel in Geffen stil na elfde gaslek in korte tijd

15:44 GEFFEN - Na elf gaslekken in amper anderhalf jaar tijd is voor Enexis de maat vol. De netbeheerder legt de aanleg van glasvezel in Geffen daarom per direct stil. Na het weekend gaat Enexis in overleg met de grondwerkers om nieuwe lekkages te voorkomen.