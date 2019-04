Mysterieus boekje houdt Osse basisschool al weken in zijn greep: ‘Iemand moet dit toch missen?’

Ellende rond Groene Engel houdt aan: directeur Osse poppodium stapt na ruim 20 jaar op

11 april OSS - Oscar Jansen treedt terug als directeur van de Groene Engel in Oss. Dat maakte hij donderdagmiddag bekend via Twitter. Jansen was in de jaren 90 een van de initiatiefnemers voor het Osse cultuurpodium, dat momenteel in zwaar weer verkeert.