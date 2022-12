Na 140 jaar als kroeg en 1,5 jaar als eetcafé is 't Kaatje in Oss nu gesloten

Mirelle Klijs stopt als raadslid Gewoon Uden, jonge Mike de Ridder is opvolger

MAASHORST - Mirelle Klijs stopt als raadslid voor de fractie Gewoon Uden. Ze kan het politieke werk niet meer combineren met haar bedrijven en de opstart van een nieuw bedrijf, zo laat ze in een brief aan de gemeente weten. Mike de Ridder neemt haar zetel in de gemeenteraad van Maashorst over.

30 november