Na 140 jaar kroeg wordt ’t Kaatje een eetcafé, mét de vertrouwde alternatieve sfeer

Stille Getuigen Osse ijsclub IJsco heeft nooit zijn eigen schaats­baan gekregen

15 februari OSS - De schaatsen kunnen weer in het vet. Toch hoeven schaatsliefhebbers niet te treuren want er is in Oss is een ijsclub die ervoor zorgt dat er zelfs geschaatst kan worden als het helemaal niet vriest. Daarvoor heeft schaats- skeeler en skateclub SCOSS een eigen wekelijks schaatsuur op zaterdag. Weliswaar op de kunstijsbaan in Nijmegen en ja, op kunstijs, maar al met al hoeven schaatsfanaten niet te wachten op een vorstperiode. Wel op het einde van de coronacrisis.