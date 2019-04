Na 22 autobranden in Oss kan burgemeester woord ‘pyromaan’ niet langer vermijden

Vannacht heeft een brand aan de Looveltlaan in Oss de voorkant van een Tesla in de as gelegd. Ook een tweede auto, die ernaast geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd. Het was de zoveelste autobrand van dit jaar in de plaats. Dit jaar zijn al 15 auto's afgebrand en in totaal 22 auto's beschadigd in Oss, zo meldt de gemeente.