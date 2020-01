Na 22 jaar pakt De Waard weer in: ’Voor vólgend jaar boeken kan niet meer’

Een nieuw aspergeseizoen nadert al weer. Dat betekent vanaf begin april drie avonden per week volle bak voor De Waard, in 2017 uitgeroepen tot hét Aspergerestaurant van Brabant. ,,Maar ik hoop eigenlijk niet dat wij dan nog hier staan’’, zegt gastvrouw Anja Rombouts. De bekende zaak in hartje Heesch staat te koop en opvolgers kunnen er bij wijze van spreken morgen aan de slag, benadrukt ze: ,,Alles is up to date, klaar om te draaien.’’