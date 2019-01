Na 60 jaar is jubilaris Tiny nog altijd blij met zijn besbas: ‘Het is net een vrouw’

Tijdens het nieuwjaarsconcert van zondag in dorpshuis 't Slotje in Herpen krijgt hij een welverdiende huldiging. Al ruim zestig jaar is Van Boekel een trouw lid van de brassband en voor die tijd de fanfare. Bovendien speelde hij jaren de trom bij de Bônlander Hofkapel en ondersteunt hij met zijn bas nog steeds het studieorkest ToetTie. ,,In al die jaren heb ik nog op diverse andere instrumenten gespeeld. Ik ben als leerling begonnen op de bugel. Bij rector Verhoof. Hij woonde in het klooster en verzorgde daar ook de planten in zijn serre," vertelt de jubilaris. ,,Daarin kregen we ook muziekles. We moesten eerst het leerboekje van voor naar achter ritmisch kennen voordat we een instrument kregen. Dan begon het dus weer van voor af aan. En dan maar zo gauw mogelijk aansluiten bij de fanfare," herinnert Van Boekel zich levendig.