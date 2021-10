Na 7 jaar nieuws: groot appartementenplan voor plek Lucaya (en 't Oude Theater) in Oss

UPDATE Bliksemin­slag oorzaak verwoesten­de brand woonboerde­rij Geffen: ‘Enorme klap en vonkenre­gen’

21 oktober OSS - Ingeslagen bliksem is vrijwel zeker de oorzaak van een brand die een woonboerderij aan de Geffense Runrotstraat goeddeels verwoestte. Het weerlicht ontstak de rieten kap in de nacht van woensdag op donderdag ondanks de aanhoudende stortregen. ,,Na een half uur zag ik een klein rookpluimpje. Toen is direct de brandweer gebeld.”