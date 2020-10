Na acht maanden is 't Libre in Oss weer open, mét nieuwe eigenaar Arnold Houterman

,,Voor winstbejag hoef je het zeker in deze tijd niet te doen", zegt Houterman (68) van achter de tap. ,,Maar dit café is veel te mooi om gesloten te blijven. Ook voor al die verenigingen die hier graag komen. Dus toen de pandeigenaren me benaderden om er samen de schouders onder te zetten, heb ik 'ja’ gezegd. Ze denken over alles goed mee.”

Met vier pooltafels, een ouderwets biljart en een handvol dartboards is 't Libre dé plek voor kroegsporten in Oss. Een mannetje van KPN legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe tv-installatie, zodat ook de Formule 1 en de eredivisie vanuit de kroeg te volgen zijn. Die maken het sportaanbod compleet.

Dicht na de lockdown

‘t Libre stond sinds augustus vorig jaar te koop . Die stap volgde op het overlijden van de vorige eigenaar: Frans van der Wielen. In de maanden die volgden, hielden zijn broers en zussen de kroeg draaiende. Na het begin van de coronacrisis en de verplichte sluiting die daarop volgde, ging de kroeg niet meer open. ,,We hebben nu een paar dagen proefgedraaid en je ziet gelijk dat de behoefte er is", zegt Houterman. ,,En zelfs met dertig man binnen heb je hier al heel wat leven in de brouwerij. Je kan ook meer dan voldoende afstand houden.”

Vaste stek bij de Loswal

De uitbater, die zijn sporen in de horeca onder meer verdiende bij de Lithse Ham en de Moira in Lith en het Keike in Megen, staat inmiddels al dik twaalf jaar in de Loswal bij de jachthaven in Lithoijen. Daar blijft hij na de opstart bij 't Libre ook voornamelijk te vinden. Barvrouw Annemarie van der Wielen is en blijft het gezicht van de zaak aan de Molenstraat.