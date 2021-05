Na anderhalf jaar droogte stroomt de Osse festivalkalender eind deze zomer barstensvol

Rebecca uit Oss woont in Israël en slaapt met haar dochter (2) in een schuilkel­der: ‘In de verte horen we de bommen’

14 mei OSS - ,,Hier heb je raketten in de lucht, maar in Nederland heb je corona.” Met een staaltje galgenhumor neemt Rebecca Behling uit Oss de telefoon op. Maar dat de situatie in haar thuisland Israël erger is dan in jaren, geeft ze direct toe. De 36-jarige moeder van één dochter woont inmiddels vijftien jaar in het land in het Midden-Oosten. Deze week laaide het conflict tussen Israël en de Palestijnen op. ,,We slapen de laatste nachten in onze schuilkelder.”