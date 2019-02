Na de beste burgemeester wil Oss nu ook de prijs ‘beste erfgoedgemeente’ hebben

OSS - Op het oog lijkt het het een ongelijke strijd. Oss strijdt met Rheden, Leeuwarden en Amersfoort om de publieksprijs als beste erfgoedgemeente. Terwijl de laatstgenoemde steden kunnen bogen op een historische binnenstad, heeft Oss vooral veel gesloopt. ,,Maar het is geen wedstrijd over wie de meeste monumenten heeft.”

Tot 25 maart kunnen mensen stemmen op hun favoriete erfgoedgemeente. Drie dagen later is de prijsuitreiking in Leiden, de gemeente die vorig jaar won. ,,Oss lijkt een vreemde eend in de bijt, als je de stad vergelijkt met Amersfoort en Leiden", geeft Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Oss meteen toe. ,,Toch zijn we niet voor niks door deskundigen genomineerd voor deze prijs. Het gaat er namelijk om hoe je met je lokale geschiedenis omgaat en wat je overdraagt aan de volgende generaties.”

In het verleden scoorde Oss op dit vlak zwaar onvoldoende, weet ook Pigmans. ,,Maar de laatste jaren groeit hier het bewustzijn van de rijke geschiedenis die we samen delen. Het kromgebogen zwaard op de rotonde bij Museum Jan Cunen is daar het symbool van.” Pigmans hoopt dat de inwoners van Oss massaal op hun gemeente gaan stemmen, om zo de publieksprijs op 28 maart in de wacht te slepen. ,,Niet alleen de inwoners van de stad, maar ook onze inwoners van de vestingstadjes en de dorpen.”