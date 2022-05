Na de brand gaat de blik bij Nieuw Schaijk op de toekomst: ‘Snel aan de slag, de ploeg bij elkaar houden’

Eigenlijk was het een prachtige dag. Stralend weer, een vol terras en zelfs nog meer eters dan de week ervoor op moederdag. Tevreden draaide Johan Tielemans (34) zaterdagavond dan ook de deur op slot, op een moment dat veel collega's al onderweg waren naar het carnavalsfeest verderop in het dorp. Amper een paar uur later sloegen de vlammen uit het dak.

,,Ik heb alle stappen van die dag inmiddels wel honderd keer nagelopen”, zegt Tielemans in het huis achter het restaurant. ,,Maar ik heb echt niets vreemds gezien die avond, er was niets aan de hand. De wasdroger was bijna klaar met draaien, zoals dat al duizend keer zo was toen ik afsloot. Toch lijkt het er op dat het vuur daar is ontstaan.”

Helemaal in puin

Door dat vuur ligt de zaak er nu troosteloos bij. Rondom de plek des onheils worden dinsdagmiddag nieuwe bouwhekken geplaatst. Binnen nemen experts de schade op. Zij zien ook dat het grootste deel van het gebouw in puin ligt. Aan de zijde van het tankstation lijkt een gedeelte nog redelijk in tact. Het is echter zeer de vraag of het kan blijven staan.

Dat het restaurant erg geliefd was, bleek in de uren na de brand wel. Toen was het een komen en gaan van dorpsgenoten die vrijwel allemaal hun medeleven aan de familie betuigden. Die sprak op de eigen Facebook-pagina van ‘onze grootste nachtmerrie'.

Niet één op één hetzelfde

Nieuw Schaijk werd 37 jaar geleden geopend door Wim en Netty Tielemans. De horecazaak was hun levenswerk. Voor hen is de klap daarom misschien nog wel groter dan voor zoon Johan, die ook al tien jaar bij Nieuw Schaijk actief is. In de afgelopen vier decennia groeide de zaak bijna ieder jaar. Was het niet met een extra zaal, dan werd het terras wel opgeknapt of kwam er nieuwe decoratie. Bij Nieuw Schaijk kon bijna alles, voor in totaal wel 400 mensen. Van koffietafels tot zaalfeestjes tot eten met grote gezelschappen. Op dat laatste kwam hoe langer hoe meer de focus te liggen.

Dat houdt Tielemans uiteraard in het achterhoofd bij het herbouwen van het restaurant. ,,In eerste instantie wilden we het één op één hetzelfde laten terugkomen", zegt Tielemans. ,,Maar nu we er wat langer over hebben nagedacht, denk ik dat er altijd wel iets te verbeteren valt. Het is nog veel te vroeg om al te zeggen hoe het dan precies moet worden. Daar gaan we met heel veel mensen over praten, die tijd is er ook. Want het duurt al snel een jaar tot anderhalf jaar voordat er een nieuw gebouw staat.”

Opnieuw improviseren

Toch hoopt Tielemans al veel eerder opnieuw gasten te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld met een pop-up restaurant dat tijdelijk op het gloednieuwe parkeerterrein wordt geplaatst. Daarbij laat hij zich inspireren door Van der Valk in Nuland, waar vanwege een jarenlange verbouwing nu een vergelijkbaar concept is neergezet. ,,Het staat echt nog in de kinderschoenen", houdt de ondernemer een slag om de arm. ,,Maar het zou een mooie manier kunnen zijn om snel weer aan de slag te gaan. En om het personeel bij elkaar te houden. We hebben een hele fijne ploeg met 55 mensen. Het zou zonde zijn als die uit elkaar valt.”

Hoe dan ook zal er de komende weken en maanden geïmproviseerd moeten worden. Iets dat het bedrijf in de coronajaren ook al moest doen. Dat leidde toen onder meer tot een drive-in bij het restaurant, tot wel 1.400 afhaalmaaltijden met kerst en als klap op de vuurpijl het dorpsstrand LUST in de eigen achtertuin.

Van alle kanten hulp

,,Die ervaringen neem je nu allemaal mee", zegt Tielemans. ,,En wat toen gold, geldt nu gelukkig nog steeds: je hoeft het niet allemaal alleen te doen. We krijgen van alle kanten hulp. Van een lief kaartje tot bedrijven uit het dorp die spontaan aanbieden wat hekken te plaatsen of te helpen met de sloop. Dat is prachtig. Net komt er nog een enorme bos bloemen binnen van ABC in Velp. Daar is een paar jaar geleden ook grote brand geweest, ook waarschijnlijk ontstaan in de wasruimte. Zij weten natuurlijk als geen ander wat wij doormaken.”

