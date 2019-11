Na de inval in het woonwagenkamp in Oss is er veel gebeurd: Hier staat alles op een rijtje

OSS - De ene na de andere inval vindt plaats in Operatie Alfa. Vanaf woensdag 13 november is er een enorme politiemacht op de been om het net rond de criminele familie R. uit Oss te sluiten. Wat is er allemaal gebeurd?

Woensdag 13 november

Op de eerste dag van Operatie Alfa wordt Martien R. (48) klemgereden. Tegelijkertijd worden ook zijn zoon Anton (26) en een ander familielid (55) opgepakt in het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss.

Die woensdag wordt hen een eerste nekslag toegedeeld door het kamp volledig af te sluiten en te doorzoeken. Daarbij worden in ondergrondse ruimtes geld, een explosief, drugs en wapens gevonden. Ook op andere plekken in Oss en omgeving wordt gezocht, onder meer bij het huis van R. in Herpen. Er zijn die dag meer dan honderd agenten ingezet voor de operatie, die de naam Alfa heeft gekregen. Daaraan werken in totaal 400 mensen aan mee.

Donderdag 14 november

De politie vindt donderdag opnieuw drugs, vuurwapens en geld op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss.

Dit zijn de locaties waar invallen zijn gedaan. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Net als woensdag worden veel van de spullen gevonden in verborgen ruimtes. In een speciale ruimte in een auto op het kamp wordt bijvoorbeeld een vuurwapen gevonden.

Vrijdag 15 november

De doorzoeking van het woonwagenkamp wordt afgerond. Bewoners van het kamp mogen weer terug naar huis.

De politie resumeert: er is een grote hoeveelheid geld, honderden liters chemicaliën, honderdduizenden pillen en zo'n honderd kilo MDMA-kristallen gevonden. Ook zijn er acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden. ,,De vondst onderstreept het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk”, aldus politie en justitie.

Maandag 18 november

Na het weekend gaat het onderzoek verder in Berghem. In een pand aan de Koolzaadweg en in een pand aan de Spaanderstraat worden harddrugs, chemicaliën en een grote hoeveelheid chemisch afval gevonden. De politie houdt bewust in het midden in welk pand de chemicaliën zijn gevonden.

De politie geeft aan het vermoeden te hebben dat er naast drugs ook vuurwapens en geld in de panden lagen. Er worden maandag geen arrestaties verricht.

Dinsdag 19 november

Op de zevende dag van Operatie Alfa wordt door politie en justitie een opmerkelijk doelwit gekozen: een weiland tussen Oss en Macharen. Ook kammen agenten een boerderij in Oijen uit.

Op beide locaties wordt niets gevonden.

