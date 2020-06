Na drie maanden stilte rolt de lach weer door Theater de Lievekamp

Osse Johan Vugts is 93 jaar oud en nog steeds fanatiek motorrij­der: ‘Zolang ik de motor baas kan, blijf ik rijden’

20 juni OSS - Het is niet eenvoudig om hem te spreken te krijgen. Johan Vugts (93 jaar) is het liefst onderweg. Van thuis zitten moet hij weinig hebben, dat kan altijd nog. Liever stapt hij op zijn motor om mooie toertochten in de omgeving te maken. Over de dijken langs de Maas, en soms glipt hij de grens naar Limburg over. Of hij bezoekt vrienden en familieleden in Vught en Boxtel.