‘Na een aantal jaren verlies draaien is toekomstplan voor de Maasveren noodzaak’

,,We hebben al een aantal jaren verliezen gedraaid die vanuit de reserves zijn afgedekt. Dat was zelfs in 2019 zo, toch verder een economisch goed jaar”, zegt Horvath, in Oss ook bekend van omroep DTV. ,,Je moet de ponten vergroenen, ook wij moeten bezig met een duurzamer transport. Daarnaast moet je rekening houden met de verdergaande vergrijzing. Wat betekent die voor de inkomsten? En wat betekent de coronacrisis op langere termijn voor werkende mensen en toeristen die de pont nemen? Ook zijn niet alle ponten even rendabel. Op al die zaken is er geen visie bij het bestuur. Er moet een vijfjarenplan komen zodat de ponten in de vaart kunnen blijven. Dat is essentieel.”