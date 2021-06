Na een fusie met het Koning Willem 1 College gaat De Leijgraaf echt niet weg uit Veghel en Oss

De fusiegesprekken van De Leijgraaf en het Koning Willem I College zijn intussen zo ver gevorderd dat alle gemeenten waar de scholen zitten, gevraagd zijn een zogeheten adhesiebetuiging te tekenen, een steunbetuiging. Oss deed dat bijvoorbeeld afgelopen dinsdag, maar wel met een beetje schrik om het hart. Wethouder Kees van Geffen vindt het heel belangrijk dat het mbo in Oss blijft, voor jongeren én bedrijven. Maar hij hoort ook wel eens hoe beloofd wordt dat voorzieningen in een bepaalde plaats blijven zitten, maar dat ze even later toch weggaan.

Mbo’s zitten op locaties bij de praktijk

Daar hoeven Oss en ook Veghel in deze regio dus niet bang voor te zijn bij de fusie van De Leijgraaf en het Koning Willem I College, verzekeren de mbo-instellingen. Voorzitter van het college van bestuur van De Leijgraaf Van Summeren: ,,We verzorgen in heel Noordoost-Brabant onderwijs, op die locaties waar ook de praktijk te vinden is. Of waar onze studenten eenvoudig door kunnen stromen naar een volgende opleiding.” Het klaslokaal vind je op de plek die het beste past bij de toekomst van studenten, aldus van Summeren. ,,Dit betekent dat we binnen de regio ons onderwijs op vier hoofdlocaties willen organiseren, dus in Oss, Meierijstad, Den Bosch en Cuijk. We zullen altijd zorgdragen voor een breed opleidingsaanbod in de regio en in de nabijheid van de studenten. De studenten die nu een studie volgen zullen niet veel merken van de fusie.”