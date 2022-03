Na het stamppotbuffet gaat het gas erop bij Jan z’n muziekmaten in Oss: ‘Jan, dat was muziek in elke vezel’

Jazeker, ze was er als fan in de jaren negentig al heel vroeg bij. Ontmoette de mannen van Rattlesnake Shake in hun beginperiode in de Osse Papillon, was snel óm en wilde de cock-rockers (‘band met ballen’) maar wat graag vastleggen voor de Groene Engel. ,,Maar ja, de Engel was in die dagen vooral gesubsidieerde cultuurtempel”, herinnert Inge Hock zich.