Na ingegooide ruiten nu ook containerbrand bij nieuwe supermarkt in Oss, verband onduidelijk

Aanslagple­gers café Berghje in Oss gebruikten mortiergra­naat

14:40 DEN BOSCH/OSS - Het explosief waarmee in augustus vorig jaar een aanslag werd gepleegd op café 't Berghje in Oss was een mortiergranaat. Dat bleek maandagochtend tijdens een tussentijdse zitting van de rechtbank Oost-Brabant. Justitie verdenkt drie mannen van een serie aanslagen met brandbommen in met name Oss, maar daarnaast ook in Eindhoven, Nijmegen en Leende.