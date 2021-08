Na jaren sappelen in oud pand, krijgt Berghem eindelijk een nieuwe Albert Heijn

Een verouderd gebouw, lege schappen door achterstanden in betalingen en onrust en onzekerheid over wel of niet verhuizen naar een andere stek in het dorp; het zijn geen zaken waarmee je je klanten bindt of nieuwe klanten trekt, weet ook franchisenemer Rodney van der Burgt, die de zaak begin 2019 overnam. Het buitenaanzicht van zijn winkel en de vele lege schappen binnen verraden dat er iets op stapel staat. ‘Het is hard nodig dat er wordt ingegrepen’, stelt hij. ‘Ik begon hier met een dikke achterstand. Het imago was tot het nulpunt gedaald en ook het vertrouwen in ons was erg laag. Er was dan ook al jaren niet geïnvesteerd, alleen wat geschilderd en gerepareerd wat echt niet meer kon wachten. Dus de keuze voor een vernieuwde winkel was snel gemaakt’.