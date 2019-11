Na knetterende ruzie in Schaijk twéé stichtingen voor hulp aan Roemenië

Jaar in, jaar uit brengen Schaijkenaren oude kleren, schoenen, dekens, matrassen en speelgoed naar een schuur aan de Lochtenburgstraat. Een club vrijwilligers, aangevoerd door Wim Jilesen, verwerkt de spullen en regelt tientallen transporten naar Roemenië. Maar nu is er ruzie in de tent. Een conflict rees over inzage in de administratie en over het afleggen van verantwoording. Jilesen, een goedmoedige lobbes, strandde.