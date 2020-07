Na Lith-Ravenstein gaat de Maasdijk bij Overlangel en Grave op de schop

RAVENSTEIN/GRAVE/CUIJK - De schop is tussen Lith en Ravenstein nog niet de grond in of het volgende grootschalige project voor dijkverbetering langs de Maas wordt al in gang gezet. Gemeenten, waterschap en provincie hebben deze week de eerste stap gezet voor het aanpakken van het traject Ravenstein-Cuijk.

Voor de gemeente Oss ligt het zwaartepunt van dit volgende project bij de kerkdorpen Neerloon en Overlangel. Keent valt buiten het project, zoals duidelijk op een tekening wordt weergegeven. Dit buurtschap wordt beschouwd als overloopgebied waar de natuur prioriteit heeft. ,,In Keent is de oude meander van de Maas al eerder teruggebracht. Het gebied is net als de Hemelrijkse Waard bij Oijen al goeddeels klaar”, verklaart wethouder Johan van der Schoot.

Net als bij de Meanderende Maas gaan de betrokken instanties een langdurig proces in, waarin de bewoners van het gebied kunnen aangeven welke kansen ze zien om hun leefomgeving te verbeteren of om (recreatieve) bedrijvigheid te bevorderen. ,,Het primaire doel is om de waterveiligheid te verbeteren", weet Van der Schoot. ,,Maar net als op het traject tussen Ravenstein en Lith wordt er ook gekeken naar koppelkansen voor recreatie, natuur en economie.”

Bijzondere uitdaging

Vanaf het Osse grondgebied krijgt de Maasdijk in zuidoostelijke richting een meer open en sober karakter, weet Van der Schoot. ,,Het is een heel ander gebied dan het traject richting Lith, met minder bomen en meer rechttoe-rechtaan.” Het stadje Grave daarentegen vormt een bijzondere uitdaging, aldus de Osse wethouder met Graafse wortels. ,,Grave is strak tegen de rivier aangebouwd. Het Maaswater klotst daar letterlijk tegen de kade aan. Om daar de dijk te versterken vergt een aparte aanpak.”

De komende twee jaar wordt een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar het gebied en moet duidelijk worden hoe de 21 kilometer dijk wordt verbeterd. Als alles meezit gaat de schop in 2025 de grond in voor de uitvoering. Die zou vervolgens in 2028 moeten worden afgerond.