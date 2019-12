Na Murat C. zit nu ook broer Ismael vast voor steekpartij in Osse Schadewijk

Ismael is met zijn 24 jaar de oudste zoon van de familie C. Volgens officier van justitie Patrick van Hees staat zijn strafblad ‘bol van de geweldsdelicten’. In de nacht van 23 mei zou hij bij een ruzie in het park bij het Cruyff Court in de Schadewijk een man in diens arm hebben gestoken met een mes. Het slachtoffer vluchtte naar de Sperwerstraat. Dezelfde straat waar Murat C. (21) op oudjaarsdag een 50-jarige plaatsgenoot meermalen in de rug stak na een ruzie over drugs.