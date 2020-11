Na primeur in Schaijk trekt Dunkin’ met donutkraam naar Uden en Sprang-Capelle

De container van Dunkin’ die afgelopen maand nog in Schaijk stond, wordt nu opgebouwd bij hotel Van der Valk aan de Rondweg in Uden. Vanaf vrijdag is de locatie open. Een tweede kraam wordt neergezet bij interieurzaak Peter van Son in Sprang-Capelle, niet ver van de Efteling. Vanaf zaterdag zijn daar zelfs speciale RKC-donuts te krijgen. Bezoekers kunnen met een qr-code hun keuze maken en betalen. Een paar tellen later krijgen ze de bestelling dan aangereikt aan de balie of in de auto.



De kramen worden bemand door personeel van zowel Dunkin’ als Roompot, dat normaal gesproken in het restaurant in Schaijk staat. De nieuwe locaties blijven ten minste een maand geopend. Afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt misschien zelfs langer. Veerkamp sluit zeker niet uit dat er later nog meer donutkramen worden geopend.