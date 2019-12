Ná project Rembrandt schildert Fleur lekker door in 't park

De kijkers zagen haar worstelen met haar ziekte, het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS). Dat maakte haar kwetsbaar, regelmatig was ze in tranen. ,,Ik had verwacht dat daar veel negatieve reacties op zouden komen. Maar ik kreeg juist heel veel support vanuit Nederland. Daar ben ik zo dankbaar voor!”



,,Ik kreeg mails en brieven van mensen die net als ik met CVS moeten omgaan. Iemand schreef: 'Ik herken me in jouw tranen'. Dat vond ik zo mooi. Alleen al omdat iemand er voor is gaan zitten om mij te schrijven." De programmamakers over haar ziekte vertellen, was best een grote stap. ,,Ik wilde dat ze mij als persoon zouden zien, als schilder. Het moest geen dramaverhaal worden."