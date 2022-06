Na protestmars belooft koepel alles te doen voor koelere zomers in Osse basisschool

Basis­school is bloedhitte beu: protest­mars voor betere ventilatie

OSS - Ze moeten om beurten voor de ventilator gaan staan, zó heet hebben de leerlingen het op de Elzeneindschool in de Osse Ruwaard. Uit protest trokken ze vrijdagmorgen in een lange stoet naar het hoofdkantoor van hun scholenkoepel. ,,We gaan bijna elke dag met hoofdpijn naar huis.”

17 juni