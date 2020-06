Na twaalf weken coronasluiting weer spelen in Elckerlyc

Pizzabezor­ger raakt gewond bij botsing met andere koerier in Oss

20:20 OSS - Een pizzabezorger is donderdagavond gewond geraakt bij een botsing op een andere koerier op het kruispunt van de Wethouder van Eschstraat en de Chrysantstraat in Oss. Ambulancepersoneel heeft hem op de plaats van het ongeluk behandeld met een opblaasbare spalk aan zijn been.