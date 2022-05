Na twee jaar coronastilte veel animo voor AktiePop

LITHOIJEN - Eindelijk vormde het Prelaat van den Bergplein in hartje Lithoijen weer het gezellige decor voor het tweedaagse benefietfestival AktiePop. De organiserende Stichting AktieFix was zeer content met de grote opkomst.

Het plein is dit keer fraai uitgedost in junglesferen. Sowieso vervullen kinderen een voorname rol bij AktieFix, tenslotte werd het popfestival ooit in het leven geroepen om de logeerweekenden voor kinderen met een beperking te kunnen bekostigen.

Een van die ‘kinderen’ is Ivo Janssen uit Beneden-Leeuwen, inmiddels 21 jaar, maar jarenlang deelnemer aan de logeerweekendjes. Helaas voor hem heeft hij de leeftijd bereikt dat dat voorbij is. Maar het is wel een afscheid met een gouden randje want hij mag op zondag het festival openen als DJ Ivo, want dj-en is zijn grote passie.

Volledig scherm AktiePop zorgt voor een vol het Prelaat van den Bergplein. © Thomas Segers / Van Assendelft

Liedjes op een usb-stick

Na afloop is hij zeer enthousiast: ,,Het was heel leuk om te doen, geweldig hoe ze het voor mij geregeld hebben. Want ik heb zelf wel een dj-setje thuis maar niet om mee te nemen. Ik kreeg de liedjes op een usb-stick en ik heb zelf de keuze gemaakt. Ik houd zelf het meest van hardcore maar ik moest nu meer variatie brengen.’’

,,Ik zou graag vaker willen draaien als dj, voor boekingen moet je bij mijn vader zijn‘’, voegt Ivo nog toe nadat hij zijn setje afgesloten heeft met het toepasselijke ‘Houdoe en bedankt'. De jonge DJ ontvangt een warm applaus.

In een enorme limousine

Rona de Hommel, voorzitter van Stichting AktieFix, blikt tevreden terug op de zaterdag: ,,Voor mijn gevoel zijn er nog nooit zoveel bezoekers op de eerste dag geweest, ik schat ergens tussen de vijf- en zeshonderd. Je merkt aan alles dat mensen weer toe zijn aan een avondje op stap gaan. Mooi ook om te zien hoeveel jongeren op het plein stonden. Al vroeg werd een hele groep afgezet in een enorme limousine, leuk hoor. Zo krijg je een mooie mix variërend van veertien tot zeventig jaar.’’

Volledig scherm DJ Ivo in actie op Aktiepop. © Joop van Rossem / BD

Een ander opvallend optreden naast dat van DJ Ivo is van Paradox, de al in 1970 opgerichte band uit Oijen. Een uur lang brengen ze lekkere rockcovers uit de jaren zeventig. ,,Een fijn optreden’’, aldus zanger Jan van Orsouw. ,,We komen oorspronkelijk allemaal uit Oijen en het is leuk om zo’n thuiswedstrijd te spelen. We hebben twee jaar stil gelegen, hebben wel gewoon gerepeteerd maar optreden voor publiek blijft toch het allerleukst.’’

Invaldrummer

Paradox heeft een repertoire van zo’n tachtig liedjes: ,,Daaruit hebben we vandaag een keuze gemaakt die paste bij drummer Geert van den Heuvel die inviel voor onze vaste man achter de drums. Nee, we spelen niet meer in de bezetting van het eerste uur: drummer Leo Ceelen is overleden en bassist Ton Schouten is gestopt vanwege persoonlijke redenen. Maar wij gaan lekker door. ’’

Na Paradox kon er nog worden genoten van Rattlesnake Shake en Vanavond Niet Schat !

Volledig scherm De Oijense band Paradox op het podium van Aktiepop. © Joop van Rossem / BD