Na twee jaar verkering kwam het jawoord

Harrie (89) en Riek (87) leerden elkaar in 1958 kennen op de kermis in Vorstenbosch. Na twee jaar verkering stapten ze in 1960 in het huwelijksbootje, om vervolgens op de boerderij van Harrie's ouders aan de Zandstraat in Dinther aan de slag te gaan. Een bijzondere plek, die voor veel mooie herinneringen heeft gezorgd. Een plek waar hun twee zoons en dochter het levenslicht zagen. Maar ook een plek die in 1970 verlaten werd voor een nieuw agrarisch bedrijf aan de Berkvenseweg.

Harde klap

Jarenlang zijn ze hier actief geweest, totdat zoon Jan de boerderij in 1985 overnam en ze in hun nieuwe woning tegenover het bedrijf zijn gaan wonen. Vanaf toen kwam er wat meer rust. Er was ruimte voor verre reizen en voor fietstochtjes in de natuur. Alles ging goed, tot ze in 2016 een harde klap te verwerken kregen. Ze hebben plotseling afscheid moeten nemen van zoon Rudi.

Laverhof

Na een donkere tijd kregen Harrie en Riek in 2018 de mogelijkheid om samen een appartement te betrekken in Laverhof. Hoewel het een grote overgang was, zijn ze nog altijd blij met hun keuze. Met veel bekende mensen om zich heen hebben ze het hier goed naar hun zin. Harrie fietst tot op de dag van vandaag nog regelmatig een rondje door Heeswijk-Dinther, met een tussenstop bij zijn oude boerderij. Is hij niet aan het fietsen, dan wel aan het zingen of jeu de boulen. Riek houdt zich vooral bezig met lezen en handwerken, maar ook kaarten behoort tot haar favoriete bezigheden.