Na Uden en Den Bosch ook tientallen garageboxen in Oss

Projectontwikkelaar Edward Tolkamp kocht een van de zeven kavels die ontwikkeld werden in samenwerking met de gemeente Oss. De ondernemer wil het terrein bebouwen met zijn inmiddels beproefde concept, zoals hij dat eerder deed in Den Bosch (140 boxen), Empel (100 boxen), Breda (90 boxen) en Waalwijk (100 boxen).

Lichtkoepel en verwarming

Tolkamp kocht onlangs ook op Vluchtoord in Uden zo’n 4000 vierkante meter grond. Ook dit project met 70 boxen is alweer volledig verkocht en verhuurd. ,,De vraag naar extra ruimte is gigantisch groot, het is een gekkenhuis.’’ In Oss zijn alle boxen al verkocht en is de helft ervan verhuurd.