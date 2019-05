Na United Airlines valt ook McDonald's voor Osse stroopwafel: ‘Dit is een enorme eer’

,,Dit is een enorme eer", reageert Jeroen Daelmans van de Daelmans Group, waarvan het hoofdkantoor in Nieuwkuijk staat. ,,Dit geeft wel aan hoe enthousiast de Amerikanen over de kwaliteit van onze stroopwafels zijn.”

Vanaf 5 juni is de McFlurry stroopwafel te krijgen bij de ruim 14.000 vestigingen van McDonald's in thuisland Amerika. Of het toetje daarna ook in andere landen op het menu komt, is nog niet bekend. Daelmans en de fastfoodketen hebben afgesproken niet te veel details over de deal naar buiten te brengen. Daarom is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel Osse stroopwafels McDonald's precies afneemt voor de McFlurry.