Na zeven edities geen Popronde meer in Oss: ‘Zonder geld gaat het gewoon niet’

Tijdens het gratis festival Popronde beklimmen talloze talentvolle muzikanten het podium. In de kroeg, in het koffiehuis of in het museum. In 2012 was de eerste editie in Oss. De laatste keer waren twintig locaties in het centrum aangesloten. ,,Voor een stad met de grootte van Oss is dat echt heel goed", zegt Chris Moorman van Popronde. ,,En ook de opkomst was altijd uitstekend. Echt heel jammer dat het dit jaar niet doorgaat.”