Na zonnepanelen kunnen Ossenaren nu ook hand opsteken voor kleine windturbine op hun dak

Stille Getuigen Feest van Driekonin­gen ‘gedegra­deerd tot carnaval’ want het was droef gesteld met de vermommin­gen

OSS - Driekoningen ligt weer achter ons en is zonder incidenten verlopen. Waarom zou het ook? Die ene zwarte koning had voor commotie kunnen zorgen. Zoals de geschminkte Zwarte Piet in het verdomboekje terecht gekomen is, zo zou een actiegroep ‘kick out Caspar’ zijn pijlen gericht kunnen hebben op iedereen die geschminkt als de zwarte koning langs de deuren wilde. De kleur van deze uit Afrika afkomstige koning is in het verleden toch een paar keer onderwerp van discussie geweest.

10 januari