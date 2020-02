Naaldhof in Oss vecht tegen toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

UPDATE Lood in kraanwater basis­school Oss, IKC Regenboog schakelt over op water uit fles

12 februari OSS - In het leidingwater van Integraal Kindcentrum Regenboog in Oss is lood aangetroffen. De school in de Schadewijk is uit voorzorg overgeschakeld op het gebruik van water uit flessen, in afwachting van het vervangen van de loden leidingen. Dat maakt scholenkoepel SAAM bekend op zijn website.