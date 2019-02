Naam Lithse MFA bekend: De Snoeck

Geïnspireerd door de markten in Frankrijk, waar alles onder één dak plaatsvindt, is hij één van de bedenkers van het transparante plan. “We wilden de herinneringen en oude gebouwen niet wegdoen”, verklaarde hij de keuze het oude gemeentehuis duurzaam te verbouwen tot een brede school. ,,Het is er toch gekomen, Piet”. Piet Korsten was als directeur van de basisschool vanaf het begin betrokken en maakte alle plannen mee. Het proces ging niet zonder slag of stoot.

Volledig scherm Archel Kerkhof en Mathieu Raemaekers stellen dat de bouw niet zonder slag of stoot is gegaan © Merel van Zwetselaar

Alcoholschermen

Dat bevestigen ook Mathieu Raemaekers, voorzitter van het bestuur, en Archel Kerkhof, voormalig directeur van De Meander. Zij gingen samen in gesprek op het podium. ,,Er zijn wethouders voor weggelopen”, herinnerden zij zich. Een onderschoolse gymzaal, een zwembad in Lith Oost en de opheffing van de gemeente Lith passeerden de revue. ,,En zo kwamen we via plan 4, nee plan 5, tot wat er nu staat”. De school bleek een complex probleem. ,,We hadden wel wat uit te kruien”, volgens Raemaekers. Zo moesten er bijvoorbeeld ‘alcoholschermen’, een primeur, geplaatst worden omdat de kinderen anders zicht hadden op de bar.

Ook Frank den Brok, die volgens hemzelf de enige wethouder is, die nog niet over dit plan gestruikeld is, sprak over leefbaarheid. ,,Je zaken dicht bij huis hebben, een ruimte voor activiteiten en ontmoeten”. Hierna werd de naam bekend gemaakt. Lith puzzelde goed mee toen de kinderen de letters op de goede plek zetten: De Snoeck. Samen met Noud Bongers zong de zaal mee met het lied ‘In De Snoek’ om het gebouw feestelijk in te wijden.