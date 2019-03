Naam Maashorst voor nieuwe gemeente zit Oss nog steeds dwars: ‘Zo ga je niet met elkaar om’

Linksom of rechtsom, Ossenaar zal zijn wegwerpge­drag stevig moeten bijstellen

10:29 OSS - Hoe is de grote vraag. Maar linksom of rechtsom zal de hoeveelheid restafval van de Osse huishoudens moeten worden gehalveerd. En dat is nog maar het begin. De tijd van pijnloze oplossingen is voorbij.