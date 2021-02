Naar het theater in de strijd tegen corona; huisartsen blij dat ze voor prikken in Lievekamp terecht kunnen

Een voor een druppelen ze binnen, de 420 patiënten van groepspraktijk Lievekamp in Oss. 63- en 64-jarigen, mensen met ernstig overgewicht en mannen en vrouwen met het downsyndroom. Niet bij hun vertrouwde praktijk aan de Molenstraat, maar bij het gelijknamige theater aan de Raadhuislaan. 420 mensen zijn er in totaal opgeroepen. ,,Bij de griepprik werken we 2800 mensen op een dag af", weet huisarts Annemieke Mosselman. ,,Maar nu moeten we de mensen na de prik dus een kwartier observeren, waarbij ook nog eens voldoende afstand in acht moet worden gehouden. Ik ben blij dat we hier terecht kunnen.”