Naar oorzaak fataal ongeluk Menno is het nog gissen; Overlangel ‘in nachtmerrie terchtgekomen’

Menno Ykema, die afgelopen zondagochtend in alle vroegte om het leven kwam toen hij met zijn auto achter op een vrachtwagen reed, was op veel plaatsen actief in de gemeenschap. Zo was de geboren Fries, getrouwd en vader van twee jonge zoons, de afgelopen vijf jaar lid van de dorpsraad in Herpen, waar hij net vorige week afscheid had genomen.



Een grotere versie van het kaartje



,,Menno was echt een verenigingsman, een man van het dorp. Iedereen kende hem. Hij was altijd bezig'', zegt een aangeslagen Michel Govers, die niet alleen een dierbare vriend verliest maar ook zijn zwager. ,,Hij was rechttoe, rechtaan, het type niet lullen maar poetsen. Stond voor iedereen klaar, zette overal zijn schouders onder. We zijn echt in een nachtmerrie terechtgekomen.''