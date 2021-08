Naar rook stinkende Ossenaar veroordeeld voor brandstichting bij restaurant

De in Oss woonachtige Pool werd in april vorig jaar door getuigen gezien toen hij bij het restaurant aan de Willibrordusstraat richting een schuur liep. Even later zagen dezelfde getuigen hem weer weglopen, waarna ze vuur ontwaarden op de plek waar hij net was. De gealarmeerde politie schakelde de brandweer in om het vuur uit te krijgen. Op dat moment werden nog twee vuurhaarden gemeld in de bosrijke omgeving.