Naast minderjarige meiden ook twee mannen aangehouden voor gewapende overval in Oss

STILLE GETUIGEN Meiden huishoud­school spijbelkam­pi­oen in Oss

9:59 Deze week gaan ook de scholen voor voortgezet onderwijs open, al blijft een groot deel van de lessen nog online. Het gegeven dat sommige leerlingen, vooral van basisscholen, tijdens de digitale periode 'zoek' waren, lijkt nu voorbij. In april waren er landelijk nog ruim zevenduizend leerlingen die zich niet op het beeldscherm van hun docent vertoonden; in mei was dat aantal gedaald tot (toch nog) vijfhonderd. In het werkgebied van het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost in Oss is volgens afdelingshoofd Ester Biezen, weinig aan de hand geweest.