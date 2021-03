Nader onderzoek naar dodelijk ongeval Nieuwe Hescheweg Oss

Politiehe­li helpt bij aanhoudin­gen in Heesch en Veghel: man moet nog 1,5 jaar celstraf uitzitten

10:17 VEGHEL/HEESCH - In Veghel is zaterdag dankzij een politiehelikopter een man aangehouden voor verboden wapenbezit. De piloten bleven daarna in de buurt om in Heesch te assisteren bij de zoektocht naar een winkeldief. Ook daar werd de verdachte opgepakt.