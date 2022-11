Nares de Luuk sliep in een graf in Oss: ‘Hij stookte er een vuurtje om zijn slachtafval op te warmen’

Vogelgriep is dodelijker dan ooit; vervoers­ver­bo­den trekken cirkels over Brabant

DEN BOSCH - De eerste vervoersverboden trekken hun cirkels over Brabant. Landelijk zitten we al in de ergste uitbraak van de vogelgriep sinds jaren. De huidige variant - veel dodelijker dan zijn voorgangers - houdt huis in de pluimveesector, maar ook wilde vogels krijgen er van langs.

28 oktober