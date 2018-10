Natuurgebied De Koornwaard ligt er schoon bij

EMPEL/GEWANDE - De Koornwaard, natuurgebied langs de Maas bij Gewande, ligt er schoon bij. Hoe anders was dat in januari dit jaar toen er een zee van afval in de plas dreef. K3 Delta nam maatregelen om het afval in het water te voorkomen en te verwijderen. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) nam dinsdagmiddag de tijd voor een schouw in het gebied.