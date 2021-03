Nazaat Anne Frank boom wordt geplant bij vrijheidsmonument in Oss

WIJ Heesch viert eerste verjaardag met eigen ruimte in Gezond­heids­cen­trum Ceres

18 maart HEESCH - Stichting WIJ Heesch heeft haar intrek genomen in Gezondheidscentrum Ceres aan de Cereslaan in Heesch. De ruimte wordt dinsdag 23 maart officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van burgemeester Marieke Moorman.