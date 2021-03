Nederland is Europees kampioen stilzitten en daarom bedacht dit bedrijf kruk waar je op móet bewegen

Uren later dan de rest komt Oss met de uitslag: SP verliest ook flink in thuisstad en is hier nu de derde partij

18 maart Het duurde tot na 16.00 uur op donderdagmiddag voor de gemeente Oss met de uitslag kwam, maar hij is binnen. Fier aan kop gaat ook hier de VVD, met net geen kwart van de stemmen. Maar de ogen zijn in de thuisstad natuurlijk gericht op de SP. Die partij verliest in het hele land fors, en ook in Oss is de schade flink. De partij verliest 3,5 procent ten opzichte van 2017.