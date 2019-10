Nederlandse klimaatsceptici nemen vanuit Heesch windmolens onder vuur

Gebroeder­lijk en gezuster­lijk kijken naar hotseknot­se­be­go­nia voetbal in Oss

7:39 OSS - Best was het voetbal niet, gemoedelijk was de sfeer op het knusse tribunetje wél. De stadsderby tussen OSS'20 en TOP Oss was er een van Bengaals vuur en 'een bietje nöle'.